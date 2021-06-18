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В Днепропетровской области модернизируют одну из старейших школ региона, - Резниченко

Автор: РБК-Украина

В городе Апостолово Днепропетровской области будет полностью модернизирована старая школа. Подрядчики уже привели в порядок два корпуса, в разгаре - работы в здании 30-х годов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Создаем комфортные условия для обучения в старой школе Апостолова. В двух корпусах классы уже светлые и современные. Модернизация третьего - в разгаре", - отметил Резниченко.

По его словам, реконструкция в Апостоловской школе №3 - первая в истории заведения. В учебном заведении три корпуса, объединенные переходами.

Сейчас ремонтники проводят масштабные работы в старом корпусе, построенном в 30-ых годах.

"Здание очень старое. Фактически от него оставим сами стены. Мы усилили перекрытия между этажами. Сейчас меняем все коммуникации. Вентиляцию сделаем и в столовой, и в классах", - рассказал начальник участка Артур Колесник.

Параллельно во дворе кладут тротуарную плитку. В обновленной школе будут также спортивные площадки, сейчас под них готовят основу.

Реконструкция Апостоловской школы №3 происходит по программе президента "Большая стройка".

Напомним, ранее председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре создают современную базу для лечения и реабилитации детей.

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