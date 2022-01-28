В Днепропетровской области ремонтируют детскую спортшколу с единственным в городе бассейном

В городе Марганец Днепропетровской области стартовал капитальный ремонт детской спортшколы №2. Зданию уже 45 лет и до сих пор его ни разу не обновляли. Главная "изюминка" заведения - 25-метровый бассейн, единственный в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Создаем условия для занятий спортом в городах и селах. Обновляем городские стадионы и школьные площадки. В области много желающих заниматься плаванием. Сейчас строим "с нуля" бассейн в Кривом Роге, еще два капитально ремонтируем - в Днепровском и Марганце", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Здание спортшколы, в которой занимаются более 300 детей, осовременивают по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас в разгаре - внутренние работы. Подрядчики монтируют новое электричество, вентиляцию. Ремонтируют потолок над чашей бассейна, делают стены.

"Новая вентиляционная система будет и подогревать воздух, и регулировать его влажность. Летом - кондиционировать. Установим и современные фильтры очистки, с ультрафиолетовым излучением - для обеззараживания. В воде будет меньше "химии", - сказал директор подрядной организации Андрей Стрелец.

Также для обогрева воды установят два тепловых насоса. Раньше в бассейне занимались только в отопительный сезон. После ремонта можно будет круглогодично.

"Трудно ожидать от детей высоких достижений в плавании, когда тренировки проходят всего полгода. Теперь они не будут прерывать занятия в бассейне. А это позволит значительно увеличить мастерство, что приведет к хорошим результатам на соревнованиях", - рассказала тренер Галина Щербакова.

В планах также реставрация вышки для прыжков в воду, ремонт тренерских и гимнастического зала, термомодернизация кровли и фасада, замена окон.

Само здание сделают удобным для людей с инвалидностью: крыльцо обустроят пандусом, на 2-й этаж можно будет подняться лифтом, а чашу бассейна оснастят подъемником.