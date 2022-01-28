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У Дніпропетровській області ремонтують дитячу спортшколу з єдиним у місті басейном

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Дніпро, П'ятниця 28 січня 2022 13:27
У Дніпропетровській області ремонтують дитячу спортшколу з єдиним у місті басейном Фото: у Марганці капітально ремонтують дитячу спортшколу (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У місті Марганець Дніпропетровської області стартував капітальний ремонт дитячої спортшколи №2. Будівлі уже 45 років і до цього часу її жодного разу не оновлювали. Головна "родзинка" закладу - 25-метровий плавальний басейн, єдиний у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Створюємо умови для занять спортом у містах та селах. Оновлюємо міські стадіони та шкільні майданчики. В області багато охочих займатися плаванням. Нині будуємо "з нуля" басейн у Кривому Розі, ще два капітально ремонтуємо - у Дніпровському та Марганці", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Будівлю спортшколи, в якій займаються понад 300 вихованців, осучаснюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Зараз у розпалі - внутрішні роботи. Підрядники монтують нову електрику, вентиляцію. Ремонтують стелю над чашею басейну, оздоблюють стіни.

"Нова вентиляційна система буде і підігрівати повітря, і регулювати його вологість. Влітку - кондиціювати. Встановимо і сучасні фільтри очищення, з ультрафіолетовим випромінюванням - для обеззаражування. У воді буде менше "хімії", – сказав директор підрядної організації Андрій Стрілець.

Також для підігріву води встановлять два теплові насоси. Раніше в басейні займалися лише в опалювальний сезон. Після ремонту можна буде цілий рік.

"Важко очікувати від дітей високих досягнень у плаванні, коли тренування проходять лише півроку. Тепер вони не перериватимуть заняття у басейні. А це дозволить значно збільшити майстерність, що сприятиме гарним результатам на змаганнях", - розповіла тренерка Галина Щербакова.

У планах - також реставрація вишки для стрибків у воду, ремонт тренерських та гімнастичної зали, термомодернізація покрівлі та фасаду, заміна вікон.

Саму будівлю зроблять зручною для людей з інвалідністю: ганок облаштують пандусом, на 2-й поверх можна буде піднятися ліфтом, а чашу басейну оснастять підйомником.

У Дніпропетровській області ремонтують дитячу спортшколу з єдиним у місті басейном

Раніше повідомлялося, що за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Дніпропетровській області "реанімують" історичну будівлю спорткомплексу "Дніпровець".

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