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В Днепропетровской области капитально обновляют лицей, в котором уже протекала крыша

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Днепр, Среда 26 января 2022 14:35
В Днепропетровской области капитально обновляют лицей, в котором уже протекала крыша Фото: в Лиховке Днепропетровской области капитально обновляют лицей (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Лиховке Каменского района Днепропетровской области в текущем году будет завершена реконструкция лицея для 280 учеников. Учебное заведение приводят в порядок по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Для самых маленьких жителей региона возводим "с нуля" и капитально ремонтируем детские садики. Для учащихся - реконструируем школы, опорные лицеи и гимназии. Как в городах, так и в небольших деревнях. В настоящее время кипит работа в Лиховке. Там осовремениваем почти полувековой лицей", - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В Днепропетровской области капитально обновляют лицей, в котором уже протекала крыша

Строители выполнили уже половину запланированных работ. В частности, финишировали работы на втором этаже, обновили коридоры и учебные классы. В настоящее время идет внутренняя отделка на первом.

Также началась модернизация пищеблока. Для поваров там установят современное оборудование: электрические картофелечистки, мясорубки, специальные линии выдачи блюд с функцией подогрева - тепловые мармиты.

"А еще мы завершаем реконструкцию спортивного зала. Там будет специальный профессиональный линолеум, оборудование для волейбола и баскетбола. Обустроим хорошее освещение", - рассказал представитель подрядной организации Станислав Голота.

В Днепропетровской области капитально обновляют лицей, в котором уже протекала крыша

Ремонта корпус лицея не знал почти полвека. Ученики и учителя каждый раз со страхом ждали дождя, ведь из-за этого протекала крыша и было прохладно.

Лиховский лицей - один из главных в громаде. Из шести отдаленных деревень детей подвозят школьными автобусами, некоторых за 28 км.

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" реконструкция опорного лицея стартовала в пгт Божедаровка Днепропетровской области, которая проводится там впервые за 40 лет.

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