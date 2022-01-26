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У Дніпропетровській області капітально оновлюють ліцей, в якому вже протікав дах

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Дніпро, Середа 26 січня 2022 14:35
У Дніпропетровській області капітально оновлюють ліцей, в якому вже протікав дах Фото: у Лихівці Дніпропетровської області капітально оновлюють ліцей (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Лихівці Кам’янського району Дніпропетровської області цього року буде завершена реконструкція ліцею для 280 учнів. Навчальний заклад приводять до ладу за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Для найменших жителів регіону зводимо "з нуля" і капітально ремонтуємо дитячі садочки. Для учнів - реконструюємо школи, опорні ліцеї та гімназії. Як у містах, так і в невеликих селах. Нині кипить робота у Лихівці. Там осучаснюємо майже півстолітній ліцей", - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

У Дніпропетровській області капітально оновлюють ліцей, в якому вже протікав дах

Будівельники виконали уже половину запланованих робіт. Зокрема, фінішували роботи на другому поверсі, там оновили коридори і навчальні класи. Нині триває внутрішнє оздоблення на першому.

Також почалася модернізація харчоблоку. Для кухарів там встановлять сучасне обладнання: електричні картоплечистки, м’ясорубки, спеціальні лінії видачі страв із функцією підігріву - теплові марміти.

"А ще ми завершуємо реконструкцію спортивної зали. Там буде спеціальний професійний лінолеум, обладнання для волейболу та баскетболу. Облаштуємо гарне освітлення", - розповів представник підрядної організації Станіслав Голота.

У Дніпропетровській області капітально оновлюють ліцей, в якому вже протікав дах

Ремонту корпус ліцею не знав майже пів століття. Учні та вчителі щоразу із острахом чекали дощу, адже від цього протікав дах і було прохолодно.

Лихівський ліцей - один з головних у громаді. З шести віддалених сіл дітей підвозять шкільними автобусами, деяких аж за 28 км.

Раніше повідомлялося, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" реконструкція опорного ліцею стартувала у смт Божедарівка Дніпропетровської області, яка проводиться там вперше за 40 років.

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