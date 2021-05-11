В Днепропетровской области идет строительство самой длинной автодороги Украины, - "Укравтодор"

Работы ведутся сразу на нескольких направлениях: на участке 72 - 151 км от границы с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции, на 151 - 196 км от Криничанского поста полиции до черты города Днепр, а также от Павлограда в направлении Донецкой области.

Сейчас на трассе фрезеруют старое дорожное покрытие, расчищают обочины, обустраивают выравнивающий слой, укладывают верхний слой асфальта, устанавливают барьерные ограждения и наносят дорожную разметку.

Трасса М-04 является восточной частью маршрута М-30 Стрый - Изварино, получившего символическое название Дорога Единства. Этот путь начинается во Львовской области, идет через всю страну и заканчивается в Луганской области, на временно оккупированных территориях. Маршрут создают по программе Владимира Зеленского "Большая стройка".