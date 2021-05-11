У Дніпропетровській області триває будівництво найдовшого автошляху України, - "Укравтодор"

Роботи ведуться одразу на кількох напрямках: на ділянці 72 - 151 км від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції, на 151-196 км від Криничанського поста поліції до межі міста Дніпро, а також від Павлограда у напрямку Донецької області.

Зараз на трасі фрезерують старе дорожнє покриття, розчищають узбіччя, влаштовують вирівнюючий шар, укладають верхній шар асфальту, встановлюють бар’єрні огородження та наносять дорожню розмітку.

Траса М-04 є східною складовою маршруту М-30 Стрий - Ізварине, що отримав символічну назву Дорога Єдності. Цей шлях починається у Львівській області, йде через всю країну та закінчується на Луганщині, на тимчасово окупованих територіях. Маршрут створюють за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво".