В Днепропетровской области идет ремонт трассы Днепр - Кривой Рог

Фото: ремонт дорог (facebook.com)

Работы ведутся в рамках национальной программы "Большая стройка"

В Днепропетровской области проходит активный ремонт трассы H-11 Днепр - Николаев - на участке 108 километр и участке от Днепра до Криничанского поста полиции. Работы ведутся в рамках национальной программы "Большая стройка".

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Напомним, национальная программа "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, стартовала в 2020 году.

В рамках программы будут введены в эксплуатацию 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, а также отремонтируют 4 000 километров дорог национального значения и 2500 км - местного.

По словам Голика, работы на объектах ведутся во всех регионах Украины, а только дорожная часть программы позволила создать дополнительно 150 тысяч рабочих мест.