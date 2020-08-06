В Днепропетровской области идет ремонт ключевой трассы Днепр - Кривой Рог

В Днепропетровской области в рамках "Большой стройки" начался ремонт дороги Днепр - Кривой Рог, которая является частью трассы М-04 Знаменка - Луганск - Изварино.

Об этом cообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав фото и видео работ.

Также, по его словам, уже месяц ведутся ремонтные работы на участках Кривой Рог - Николаев и Днепр-Никополь.

Напомним, ранее Голик заявлял, что строительство трассы Н-31 Решетиловка - Днепр станет самым масштабным дорожным строительством в стране и будет закончено уже в этом году.

Дорога, после завершения ее строительства, соединит Мариуполь, Днепр, Киев и Львов, а участок в Полтавской области станет первым украинским бетонным автобаном.

Как известно, инициированная президентом "Большая стройка" предполагает строительство 100 новых школ, 100 детских садиков, 100 стадионов и 6500 километров дорог в 2020 году. В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн.