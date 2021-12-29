В Днепропетровской области за год построили 9 стадионов

Одним из важных направлений стало развитие медицинской отрасли. Так, в селах региона открылись 16 построенных "с нуля" амбулаторий.

"Не менее важным результатом года стало открытие приемных отделений в 13 опорных больницах. Именно здесь оказывают экстренную медицинскую помощь, поэтому, кроме смотровых и манипуляционных, в отделениях теперь есть операционные, палаты интенсивного лечения", - подчеркивается в публикации.

В медучреждения области за год закупили 1 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе рентгены, томографы, эндоскопическую технику. Также больницы получили 177 новых автомобилей, что позволило на 100% обновить парк "скорых".

Президентская программа также охватила образовательные учреждения региона. Так, в Покрове открылся новый детский сад, сделанный по уникальному проекту. Его оснастили окнами «в пол», яркими игровыми, спортивным и музыкальным залам, а также большим двором с игровыми площадками для всех групп. Также работы по строительству или модернизации детсадов прошли в Старых Кодаках, Пятихатках и Чкалово. В работе - строительство нового детсада в Червоногригоровке и капитальный ремонт трех садиков в Кривом Роге.

Такое же масштабное обновление прошло и в школах области.

"В этом году 2,5 ты. детей уже учатся в обновленных школах, а школьный автопарк пополнился 29 новыми автобусами", - говорится в публикации.

За год "Большая стройка" в области завершила 9 стадионов и 2 больших бассейна - в Слобожанском и Никополе.

Одним из самых крупных проектов стало начало реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге. Стадион приведут к стандартам ФИФА и УЕФА и сделают первое в области гибридное поле, сочетающее искусственное покрытие с натуральной травой.

Кроме того, в Днепре завершились работы по строительству Южного обхода - первой объездной областного центра. Создание Северного обхода началось в ноябре. Всего в области в этом году восстановили и построили более 550 км дорог, из которых около 450 км - дороги государственного значения. Еще обновили 130 км местных дорог, проходящих через малые населенные пункты.