У Дніпропетровській області за рік збудували 9 стадіонів

Одним із важливих напрямків стала розбудова медичної галузі. Так, у селах регіону відкрилися 16 збудованих "з нуля" амбулаторій.

"Не менш важливим результатом року стало відкриття приймальних відділень у 13 опорних лікарнях. Саме тут надають екстрену медичну допомогу, тому, окрім оглядових та маніпуляційних, у відділеннях тепер є операційні, палати інтенсивного лікування", - наголошується у публікації.

До медзакладів області за рік закупили 1 тис. одиниць медичного обладнання, у тому числі рентгени, томографи, ендоскопічну техніку. Також лікарні отримали 177 нових автомобілів, що дозволило на 100% оновити парк "швидких".

Президентська програма також охопила навчальні заклади регіону. Так, у Покрові відкрився новий дитячий садок, зроблений за унікальним проєктом. Його оснастили вікнами "в підлогу", яскравими ігровими, спортивними та музичними залами, а також великим двором з ігровими майданчиками для всіх груп. Також роботи з будівництва або модернізації дитсадків пройшли у Старих Кодаках, П'ятихатках та Чкаловому. У роботі - будівництво нового дитсадка у Червоногригорівці та капітальний ремонт трьох садків у Кривому Розі.

Таке ж масштабне оновлення пройшло й у школах області.

"Цього року 2,5 тис. дітей уже навчаються в оновлених школах, а шкільний автопарк поповнився 29 новими автобусами", - йдеться у матеріалі.

За рік "Велике будівництво" в області завершило 9 стадіонів та 2 великі басейни - у Слобожанському та Нікополі.

Одним із найбільших проєктів став початок реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі. Стадіон приведуть до стандартів ФІФА та УЄФА і зроблять перше в області гібридне поле, що поєднує штучне покриття з натуральною травою.

Крім того, у Дніпрі завершилися роботи з будівництва Південного обходу - першої об'їзної обласного центру. Створення Північного обходу розпочалося у листопаді.

Загалом в області цього року відновили та збудували понад 550 км доріг, з яких близько 450 км - дороги державного значення. Ще оновили 130 км місцевих доріг, що проходять через малі населені пункти.