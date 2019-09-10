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У Дніпропетровській області посадовці міськради вкрали більше мільйона гривень

Новини » Надзвичайні події    10.09.2019 - 16:02
У Дніпропетровській області посадовці міськради вкрали більше мільйона гривень
Фото: обшуки чиновників (npu.gov.ua)

Одному з фігурантів справи оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення

У Дніпропетровській області посадовці Криворізької міськради привласнили більше мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією правоохоронців, посадовці міськради вступили в змову з приватним підприємцем у якості підрядника свята. Задля проведення свята міськрада заключила з підприємцем договір на чотири мільйони гривень.

"Оперативниками управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області було викрито злочинну схему розкрадання бюджетних коштів під час організації святкових заходів, присвячених 244-й річниці заснування міста Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

Також вартість послуг з виступу артистів штучно була завищена на суму понад мільйон гривень.

Одному з фігурантів справи було оголошено підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали депутата однієї з міських рад за отримання хабара у 15 тис. доларів. Депутат отримав хабар за передачу в оренду земельної ділянки. При цьому чиновник діяв через посередника.

Також раніше повідомлялося, що в Києві затримали начальника Полтавської митниці на хабарі 4 тис. доларів. Гроші митник вимагав у підприємця за розмитнення сантехніки з Китаю.

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