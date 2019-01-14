В Днепропетровской обл. спасатели вытащили из снежного заноса автобус со школьниками

Фото: место происшествия (dp.dsns.gov.ua)

В автобусе находились дети 11-15 лет

В Пятихатском районе Днепропетровской области сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) освободили из снежного заноса школьный автобус с 20 учениками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Указано, что 14 января в 08:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи поселка Ивашиновка школьный автобус застрял в снежном сугробе и не может самостоятельно выехать из него.

Фото: спасатели вытащили автобус со школьниками

"Личным составом пожарно-спасательного подразделения, с помощью буксировочного троса, автобус вытащили из снежного заноса и сопроводили в город Пятихатки. Всего в школьном автобусе находилось 20 учеников в возрасте от 11 до 15 лет и двое взрослых - учительница и водитель транспортного средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к спасательным работам привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС в области.

Напомним, на одном из горнолыжных курортов в Швейцарии снежная лавина обрушилась на гостиницу и разнесла помещение ресторана на первом этаже, в результате чего пострадали три человека.

Кроме того, в конце декабря 2018 года специалисты ГСЧС рассказали, как нужно реагировать, если метель застала во время поездки на автомобиле и что нужно делать, чтобы не стать жертвой разбушевавшейся стихии.

Как писало РБК-Украина ранее, синоптики предупредили об осложнении погодных условий в Украине 13-14 января.