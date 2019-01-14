У Дніпропетровській обл. рятувальники витягли зі снігового замету автобус зі школярами

Фото: місце події (dp.dsns.gov.ua)

В автобусі знаходилися діти віком 11-15 років

У П'ятихатському районі Дніпропетровської області співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) визволили зі снігового замету шкільний автобус з 20 учнями. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Вказано, що 14 січня о 08:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Івашинівка шкільний автобус загруз у сніговому заметі та не може самостійно виїхати з нього.

Фото: рятувальники витягли автобус зі школярами

"Особовим складом пожежно-рятувального підрозділу, за допомогою буксирувального тросу, автобус було вилучено зі снігового замету та супроводжено до міста П'ятихатки. Загалом у шкільному автобусі перебувало 20 учнів віком від 11 до 15 років та двоє дорослих - вчителька та водій транспортного засобу", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що до рятувальних робіт залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС в області.

Нагадаємо, на одному з гірськолижних курортів у Швейцарії снігова лавина обрушилася на готель і рознесла приміщення ресторану на першому поверсі, в результаті чого постраждали три людини.

Крім того, в кінці грудня 2018 року фахівці ДСНС розповіли, як потрібно реагувати, якщо заметіль застала під час поїздки на автомобілі і що потрібно робити, щоб не стати жертвою стихії, що розбушувалася.

Як писало РБК-Україна раніше, синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Україні 13-14 січня.