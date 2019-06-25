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В Днепропетровской обл. в районе полигона ранили подростка

Новости » Происшествия    25.06.2019 - 10:55
В Днепропетровской обл. в районе полигона ранили подростка
Иллюстративное фото (dbr.gov.ua)

Раненого 15-летнего парня прооперировали

Следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в с. Партизанское Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, 24 июня около 11:00 во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1 курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел парень 2004 года рождения получил огнестрельное ранение в область правого бедра.

Сейчас продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

"В настоящее время парень прооперирован в Днепропетровской областной детской больнице, ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены, угроз жизни нет", - сказано в сообщении.

Уголовное производство начато по факту халатности должностных лиц Днепропетровского государственного университета внутренних дел при организации проведения учебно-тренировочных стрельб (ч. 1 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, в феврале на полигоне в Киевской области травмировались двое военнослужащих срочной службы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2018 года на Яворовском полигоне (Львовская область) в результате несоблюдения мер безопасности получил ранение один из военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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