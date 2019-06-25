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У Дніпропетровській обл. в районі полігону поранили підлітка

Новини » Надзвичайні події    25.06.2019 - 10:55
У Дніпропетровській обл. в районі полігону поранили підлітка
Ілюстративне фото (dbr.gov.ua)

Пораненого 15-річного хлопця прооперували

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань розслідують обставини поранення 15-річного хлопця неподалік навчально-тренувального полігону у с. Партизанське Дніпропетровської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Так, 24 червня близько 11 години під час навчально-тренувальних стрільб із автоматичної зброї курсантів 1 курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ хлопець 2004 року народження отримав вогнепальне поранення в область правого стегна.

Наразі триває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з’ясовується, за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню.

"На даний час хлопець прооперований у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні, йому видалили кулю з правого стегна. Кістки не пошкоджені, життю загроз немає", - сказано у повідомленні.

Кримінальне провадження розпочате за фактом недбалості службових осіб Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ під час організації проведення навчально-тренувальних стрільб (ч. 1 ст. 367 Кримінального Кодексу України).

Нагадаємо, в лютому на полігоні в Київській області травмувалися двоє військовослужбовців строкової служби в результаті підриву невідомого вибухового предмета.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2018 року на Яворівському полігоні (Львівська область) у результаті недотримання заходів безпеки отримав поранення один із військовослужбовців Збройних сил України.

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