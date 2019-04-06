ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Дніпропетровській обл. в пожежі загинуло 3 людини

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 11:39
В Дніпропетровській обл. в пожежі загинуло 3 людини
Фото: пожежа в Кривому Розі (dsns.gov.ua)

Серед загиблих 2 дітей

В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що у Кривому Розі (Дніпропетровська область) у суботу, 6 квітня, в пожежі загинуло 3 людей, ще 3 постраждало. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що подія трапилась у Довгинцівському районі міста Кривій Ріг на вулиці Донецька. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 5:39. 

"На місці пожежі виявлено тіла 3-х осіб, з них 2 дитини (батько 1973 року народження, хлопчик 2011 року народження та дівчинка 2009 року народження) та постраждало 3 особи, з них 1 дитина (мати 1982 року народження, бабуся 1960 року народження, хлопчик 2017 року народження)", - повідомили в ДСНС.

Постраждалих осіб було госпіталізовано до міської лікарні працівниками швидкої медичної служби.

Також вогонь пошкодив конструкції будинку, меблі та речі на площі у 150 квадратних метрів. О 6:24 рятувальники локалізували пожежу, а о 9:20 вона була ліквідовано. Загалом до ліквідації було залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

"Причину пожежі встановлюють співробітники правоохоронних органів", - заявили рятувальники.

 

Фото: пожежа в Кривому Розі (dsns.gov.ua)

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у лісовій пожежі в Китаї загинули 26 пожежних. В горах провінції Сичуань (Китай) сталася масштабна пожежа, під час гасіння якої загинули не менше 26 пожежних, ще близько 30 людей зникли без вісті.

У Мельбурні сталася пожежа на складі з хімікатами Пожежу в Чорнобильській зоні загасили
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кривий Рігпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся