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В Днепропетровском облсовете не смогли выбрать нового руководителя области

Днепр, Вторник 08 декабря 2020 14:58
В Днепропетровском облсовете не смогли выбрать нового руководителя области
Фото: во время первой сессии облсовета в Днепре (dnepr.express)
Автор: РБК-Украина

Следующее пленарное заседание состоится 16 декабря

В Днепре прошла первая сессия Днепропетровского областного совета 8-го созыва. На ней должны были огласить политпартии, которые прошли в облсовет, поименно назвать новоизбранных депутатов, принять присягу, а также проголосовать за нового главу облсовета.

Об этом сообщает "Днепр оперативный" из сессионного зала облсовета.

Всего в областной совет прошли 120 депутатов и все они должны были прийти на заседание. Но во время электронной регистрации, оказалось, что двое депутатов решили пропустить это событие. Таким образом на первой сессии областного совета 8-го созыва было 118 депутатов.

В Днепропетровском облсовете не смогли выбрать нового руководителя области

В Днепропетровском облсовете не смогли выбрать нового руководителя области

Далее по плану должны были избрать нового руководителя области. Однако нынешний руководитель облсовета Святослав Олейник вместе с руководством областного избиркома не подготовили должным образом проведение первой сессии.

В связи с этим, лидеры политических партий, которые прошли в облсовет: "Европейская солидарность", "ОПЗЖ", "Пропозиция", "Слуга народа" и "Блок Вилкула", провели политические консультации, а потом самостоятельно организовали работу облсовета.

В результате было принято решение создать временный президиум облсовета, члены которого перенесли избрание нового главы областного совета на следующее пленарное заседание, назначенное на 16 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре "заминировали" здание Днепропетровского областного совета, расположенного на проспекте Александра Поля, 2.

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Новости Украины Политика ДнепроблсоветСвятослав Олейник

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