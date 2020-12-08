У Дніпропетровській облраді не змогли обрати нового керівника області

Фото: під час першої сесії облради в Дніпрі (dnepr.express)

Наступне пленарне засідання відбудеться 16 грудня

У Дніпрі пройшла перша сесія Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання. На ній повинні були оголосити політпартії, які пройшли в облраду, поіменно назвати новообраних депутатів, прийняти присягу, а також проголосувати за нового голову облради.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний" із сесійної зали облради.

Всього в обласну раду пройшли 120 депутатів і всі вони повинні були прийти на засідання. Але під час електронної реєстрації, виявилося, що двоє депутатів вирішили пропустити цю подію. Таким чином на першій сесії обласної ради 8-го скликання було 118 депутатів.

Далі за планом повинні були обрати нового керівника області. Однак нинішній керівник облради Святослав Олійник разом з керівництвом обласного виборчкому не підготували належним чином проведення першої сесії.

У зв'язку з цим, лідери політичних партій, які пройшли до облради: "Європейська солідарність", "ОПЗЖ", "Пропозиція", "Слуга народу" і "Блок Вілкула", провели політичні консультації, а потім самостійно організували роботу облради.

В результаті було прийнято рішення створити тимчасову президію облради, члени якого перенесли обрання нового голови обласної ради на наступне пленарне засідання, призначене на 16 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі "замінували" будівлю Дніпропетровської обласної ради, розташованого на проспекті Олександра Поля, 2.