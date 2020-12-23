Днепропетровский облсовет принял бюджет на 2021 год

На сессии Днепропетровского облсовета депутаты утвердили бюджет на 2021 год. "За" проголосовали 103 депутата, 10 воздержались.
Об этом сообщает РБК-Украина по итогу заседания.
Доходы в областном бюджете на следующий год составят - 9,267 млрд гривен, расходы - 9,266 млрд грн.
В перечень защищенных статей расходов вошли следующие:
Напомним, на прошлой сессии выбрали руководство Днепропетровского облсовета. Голосование было тайным (по специально изготовленным бюллетеням) и проходило прямо в сессионном зале. Новым главой облсовета стал депутат от партии "Слуга народа" Николай Лукашук.