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Днепропетровский облсовет принял бюджет на 2021 год

Автор: РБК-Украина

На сессии Днепропетровского облсовета депутаты утвердили бюджет на 2021 год. "За" проголосовали 103 депутата, 10 воздержались.

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Об этом сообщает РБК-Украина по итогу заседания.

Доходы в областном бюджете на следующий год составят - 9,267 млрд гривен, расходы - 9,266 млрд грн.

В перечень защищенных статей расходов вошли следующие:

  • зарплата бюджетникам;
  • покупка медикаментом и перевязочных материалов для больниц; обеспечение продуктами питания;
  • оплата коммунальных услуг и энергоносителей;
  • социальное обеспечение;
  • текущие трансферты местным бюджетам (денежные переводы);
  • подготовка кадров в вузах и техникумах;
  • научная и научно-техническая деятельность;
  • оплата услуг по охране государственных (коммунальных) учреждений культуры;
  • обеспечение людей с инвалидностью техническими и медицинскими средствами реабилитации;
  • оплата энергосервиса.

Напомним, на прошлой сессии выбрали руководство Днепропетровского облсовета. Голосование было тайным (по специально изготовленным бюллетеням) и проходило прямо в сессионном зале. Новым главой облсовета стал депутат от партии "Слуга народа" Николай Лукашук.

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