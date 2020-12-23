Дніпропетровська облрада прийняла бюджет на 2021 рік

На сесії Дніпропетровської облради депутати затвердили бюджет на 2021 рік. "За" проголосували 103 депутати, 10 утрималися.
Про це повідомляє РБК-Україна за підсумками засідання.
Доходи в обласному бюджеті на наступний рік становитимуть - 9,267 млрд гривень, витрати - 9,266 млрд грн.
В перелік захищених статей видатків увійшли наступні:
Нагадаємо, на минулій сесії обрали керівництво Дніпропетровської облради. Голосування було таємним (за спеціально виготовлених бюлетенів) і проходило прямо в сесійній залі. Новим головою облради став депутат від "Слуги народу" Микола Лукашук.