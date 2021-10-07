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"Днепропетровскгаз" завершает подготовку сетей к отопительному сезону

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Днепропетровская область, Четверг 07 октября 2021 19:30
"Днепропетровскгаз" завершает подготовку сетей к отопительному сезону Газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

АО "Днепропетровскгаз" завершает подготовительные работы для бесперебойной доставки газа в осенне-зимний период. В 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Днепропетровской области превысят 17,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

"Газораспределительную систему начали строить еще в 60-х годах 20 века. Количество сетей, требующих ремонта, ежегодно растет", - говорится в сообщении.

АО "Днепропетровскгаз" проводит модернизацию газопровода и газового оборудования для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения области.

"В этом году, готовясь к отопительному сезону, специалисты компании модернизировали 27 газорегуляторных и 60 шкафных газорегуляторных пунктов. Все ШГРП заменили на современные аналоги производства RGC Production. Осуществленные работы обеспечат почти 606 тысяч клиентов области стабильной доставкой природного газа в зимний период", - говорит главный инженер АО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

В пресс-службе отметили, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты АО "Днепропетровскгаз" провели комплексное приборное обследование 15 тысяч км газовых сетей. Они ликвидировали более 50 тысяч утечек газа. Также специалисты газораспределительной компании осуществили модернизизацию 1,6 км газопроводов, капитальный ремонт 31 анодных заземлений и 21 станций ​​катодной защиты, которые защищают газовые сети от коррозии.

"Весь комплекс работ выполняется за счет средств тарифа на распределение природного газа. Поэтому, "Днепропетровскгаз" призывает клиентов своевременно рассчитываться за услуги по доставке природного газа", - говорится в сообщении.

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Днепропетровская область Газ
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