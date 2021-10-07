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"Дніпропетровськгаз" завершує підготовку мереж до опалювального сезону

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Дніпропетровська область, Четвер 07 жовтня 2021 19:30
"Дніпропетровськгаз" завершує підготовку мереж до опалювального сезону Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

АТ" Дніпропетровськгаз " завершує підготовчі роботи для безперебійної доставки газу в осінньо-зимовий період. У 2021 році інвестиції в газорозподільні мережі Дніпропетровської області перевищать 17,5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

"Газорозподільну систему почали будувати ще в 60-х роках 20 століття. Кількість мереж, які потребують ремонту, щорічно зростає", - йдеться в повідомленні.

АТ" Дніпропетровськгаз " проводить модернізацію газопроводу та газового обладнання для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання області.

"Цього року, готуючись до опалювального сезону, фахівці компанії модернізували 27 газорегуляторних і 60 шафових газорегуляторних пунктів. Всі ШГРП замінили на сучасні аналоги виробництва RGC Production. Здійснені роботи забезпечать майже 606 тисяч клієнтів області стабільною доставкою природного газу в зимовий період", - говорить головний інженер АТ" Дніпропетровськгаз " Олександр Макаренко.

У прес-службі зазначили, що в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" провели комплексне приладове обстеження 15 тисяч км газових мереж. Вони ліквідували понад 50 тисяч витоків газу. Також фахівці газорозподільної компанії здійснили модернізацію 1,6 км газопроводів, капітальний ремонт 31 анодних заземлень і 21 станцій катодного захисту, які захищають газові мережі від корозії.

"Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів тарифу на розподіл природного газу. Тому, "Дніпропетровськгаз" закликає клієнтів своєчасно розраховуватися за послуги з доставки природного газу", - йдеться в повідомленні.

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Днепропетровская область Газ
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