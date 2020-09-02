"Днепропетровскгаз" завершает подготовку сетей к осенне-зимнему сезону

Сотрудники АО "Днепропетровскгаз" в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершают выполнять комплекс важных мер по обеспечению безаварийной и бесперебойной доставки газа клиентам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для приведения газопроводов в удовлетворительное состояние с начала года специалисты компании провели комплексное приборное обследование более 11 тысяч км газовых сетей, модернизировали и реконструировали 0,05 км газопровода, находившегося в аварийном или непригодном для использования состоянии. Специалисты провели капитальный ремонт 6 задвижек, провели реконструкцию 1 ГРП, замену 8 ГРП на ШРП и 27 замен устаревших ШРП на новые", - говорится в сообщении.

Также работниками "Днепропетровскгаза" было обнаружено и ликвидировано 47 тысяч случаев утечки газа.

"С каждым годом объем работы увеличивается, ведь газопроводы постепенно изнашиваются. Многим газовым сетям в области уже более 50 лет. И в силу своего возраста они нуждаются не просто в ремонте, но и замене. Проведение крупнейших и самых сложных ремонтов обычно планируется на лето, ведь иногда нам приходится прекращать распределение газа на целые дома, улицы и даже села. Мы понимаем, что это приносит временный дискомфорт для потребителей газа, но просим их относиться к этому с пониманием, ведь все работы проводятся исключительно ради их безопасности", - отмечает главный инженер АО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

В пресс-службе отметили, что работы по подготовке к отопительному сезону проводятся непрерывно в течение года. Для этого компания разрабатывает и утверждает инвестиционную программу и план развития. В эти мероприятия входят обследование сетей на предмет утечек газа и обнаружения мест повреждения, их устранение, покраска уличных газопроводов, реконструкция сооружений на газопроводах, их ревизия, наладка и тому подобное.

"В свою очередь АО "Днепропетровскгаз" напоминает потребителям о том, что им, со своей стороны, также нужно позаботиться о готовности к началу отопительного сезона - обратиться к специализированным организациям для проведения проверки дымовентканалов, заключить договоры на техническое обслуживание внутридомовых сетей и оплатить услуги по распределению газа", - говорится в сообщении.