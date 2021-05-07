"Днепропетровскгаз" выполнил реконструкцию тремстам клиентам

С начала года АО "Днепропетровскгаз" осуществило реконструкцию для почти 300 потребителей природного газа. Заказчиками услуги являются как физические, так и юридические лица.

Реконструкция - это комплекс работ, который выполняется при замене или переносе газового оборудования, или изменении пролегания газовых сетей к газопотребляющему оборудованию. Реконструкция предусматривает: разработку технических условий, проектно-сметной документации, прекращение газоснабжения на период проведения работ, демонтаж существующих и монтаж новых элементов системы газоснабжения, проверку новой сети на прочность и герметичность, принятия объекта в эксплуатацию и осуществления пуска газа.

"В прошлом году услугу реконструкции заказали в АО "Днепропетровскгаз" более 650 клиентов. А за первый квартал этого года уже осуществлено 271 перестройку газовых сетей. Нашу компанию выбирают как надежного партнера в исполнении сложных работ, ведь наши специалисты имеют исключительный многолетний опыт и качественное материально-техническое обеспечение", - отмечает директор по капитальному строительству АО "Днепропетровскгаз" Максим Бойко.

Фиксированная стоимость услуг по реконструкции в Украине отсутствует. Она рассчитывается в соответствии со сложностью выполняемых работ, ведь существуют разные виды реконструкции - от замены котла по эскизу к переносу газопровода.

Все необходимое газовое оборудование: котлы, водонагреватели, счетчики, сигнализаторы газа, смарт-модемы для дистанционной передачи данных счетчика газа можно приобрести в АО "Днепропетровскгаз". Индивидуальный подбор газового оборудования клиентам помогают осуществлять персональные менеджеры в 104.ua Клиентских просторах.

Днепропетровскгаз отмечает: самовольное вмешательство в систему газоснабжения и замена ее элементов запрещены законом. Реконструкцию необходимо осуществлять официально, все работы могут выполнять только лицензированные специалисты.