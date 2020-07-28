"Днепропетровскгаз" ввел новый сервис для потребителей природного газа

АО "Днепропетровскгаз" открыл пятый онлайн-сервис для бытовых потребителей газа – чат-бот 7104ua в мессенджере Telegram. За месяц работы первые 500 потребителей уже успели оценить преимущества нового ресурса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Чат-бот 7104ua в Telegram - это инновационная услуга, которая не требует никакой регистрации. Интерфейс простой и удобный в использовании, достаточно в поле поисковой системы ввести 7104ua и перейти в чат", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что особенно актуальными онлайн-сервисы стали во время карантина. С помощью чат-бота 7104ua в Telegram клиенты в любое время и в любом месте могут получить доступ к электронным сервисам компании. В частности, потребители АО "Днепропетровскгаз" могут мгновенно передать показания счетчика, получить информацию о текущем состоянии лицевого счета и проанализировать объемы потребленного газа. Клиенты "Днепропетровскгаза" могут также дистанционно получать квитанции, платить за доставку газа онлайн, контролировать зачисления средств, получать консультации специалистов.

"Кроме того, с началом пандемии для удобства потребителей специалисты "Днепропетровскгаза" упростили регистрацию личного кабинета на сайте 104ua - теперь экспресс-регистрацию вместо клиента осуществляют операторы контакт-центра, а логин и пароль для входа поступает в SMS-сообщении", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что всего за время карантина к онлайн сервисам компании присоединились более 22 тысячи потребителей газа Днепропетровской области.