"Днепропетровскгаз" в текущем году передал более 250 дел должников в суд

"Так, компания подала судебный иск против нескольких жителей города Марганец, которые задолжали до 1500 гривен за доставку газа. Клиенты успели оплатить задолженность до того, как суд вынес свое решение. В противном случае, им пришлось бы оплачивать и судебные расходы в размере 2,1 тысяч гривен. В случае несвоевременной оплаты задолженности, потребители должны были оплатить еще исполнительный сбор - 10% от суммы долга. По статистике, более 50% должников погашают задолженность сразу после передачи их дел в суд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Днепропетровскгаз" вынужден передавать дела должников в суд, независимо от размера задолженности. В соответствии с Кодексом ГРМ, все потребители должны рассчитываться за распределение природного газа до 20 числа текущего месяца. Клиентам, которые не выполняют свои обязательства перед компанией в течение нескольких месяцев, придется объяснять причины таких действий в суде.

"К сожалению, есть клиенты, которые неправильно поняли мораторий правительства на отключение потребителей от газоснабжения за долги во время карантина. Газораспределительная компания имеет право взыскивать задолженность с потребителей в судебном порядке, в случае неуплаты за распределение газа", - говорит коммерческий директор АО "Днепропетровскгаз" Виталий Косенко.

Клиенты компании, которые в текущем году получили досудебные предупреждения, оплатили свою задолженность в размере 6,5 млн гривен. Общая сумма долга потребителей составляет около 35,6 млн гривен.

"Оплата за услуги по распределению газа - это единственный путь финансирования компании, поэтому своевременные расчеты за услуги - это залог бесперебойного и безаварийного процесса доставки газа. Средства идут на содержание газораспределительной системы области, функционирование аварийно-диспетчерской службы 104", - говорится в сообщении.