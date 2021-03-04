"Дніпропетровськгаз" у поточному році передав понад 250 справ боржників до суду

"Так, компанія подала судовий позов проти кількох жителів міста Марганець, які заборгували до 1500 гривень за доставку газу. Клієнти встигли сплатити заборгованість до того, як суд виніс своє рішення. В іншому випадку їм довелося б оплачувати судові витрати в розмірі 2,1 тисяч гривень. У разі несвоєчасної оплати заборгованості, споживачі повинні були сплатити ще виконавчий збір - 10% від суми боргу. За статистикою, понад 50% боржників погашають заборгованість відразу після передачі їхніх справ у суд", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що "Дніпропетровськгаз" змушений передавати справи боржників до суду, незалежно від розміру заборгованості. Згідно з Кодексом ГРМ, усі споживачі повинні розраховуватися за розподіл природного газу до 20 числа поточного місяця. Клієнтам, які не виконують свої зобов'язання перед компанією протягом декількох місяців, доведеться пояснювати причини таких дій у суді.

"На жаль, є клієнти, які неправильно зрозуміли мораторій уряду на відключення споживачів від газопостачання за борги під час карантину. Газорозподільна компанія має право стягувати заборгованість з споживачів у судовому порядку, у разі несплати за розподіл газу", - говорить комерційний директор АТ "Дніпропетровськгаз" Віталій Косенко.

Клієнти компанії, які в поточному році здобули досудові попередження, оплатили свою заборгованість у розмірі 6,5 млн гривень. Загальна сума боргу споживачів становить близько 35,6 млн гривень.

"Оплата за послуги з розподілу газу - це єдиний шлях фінансування компанії, тому своєчасні розрахунки за послуги - це запорука безперебійного та безаварійного процесу доставки газу. Кошти йдуть на утримання газорозподільної системи області, функціонування аварійно-диспетчерської служби 104", - йдеться в повідомленні.