"Днепропетровскгаз Сбыт" предлагает жителям области погашать долг за газ частями

В Днепропетровской области потребители газа задолжали за газ почти 140 млн гривен. ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" предлагает тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, платить накопленный долг частями и заключить график погашения задолженности (договор реструктуризации).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Днепропетровскгаз Сбыт" отмечают, что далеко не всегда должники - это небрежные плательщики.

"Мы находимся в постоянном диалоге с нашими потребителями. И понимаем, что у малообеспеченных людей могут возникать действительно трудные жизненные ситуации. Надо только не накапливать долг дальше, а обратиться за помощью. Вместе мы обязательно найдем выход", - отмечает директор ООО Юлия Кузьменко.

Для заключения графика погашения задолженности необходимо обратиться непосредственно в компанию.

"Это вы можете сделать в одной из точек контакта, или в одном из центров обслуживания клиентов, о местонахождении которых можно узнать по ссылке https://dpgaszbut.104.ua/ru/contacts/id/kontakti-16340", - информируют в компании.

Документы, необходимые для подачи заявления на погашение задолженности:

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