"Дніпропетровськгаз Збут" пропонує мешканцям області сплачувати борг за газ частинами

У Дніпропетровській області споживачі газу заборгували за блакитне паливо майже 140 млн гривень. ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" пропонує тим, хто потрапив у складну життєву ситуацію, сплачувати накопичений борг частинами і укласти графік погашення заборгованості (договір реструктуризації).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У "Дніпропетровськгаз Збут" наголошують, що далеко не завжди боржники - це недбалі платники.

"Ми знаходимось у постійному діалозі з нашими споживачами. І розуміємо, що у малозабезпечених людей можуть виникати дійсно скрутні життєві ситуації. Треба тільки не накопичувати борг далі, а звернутись за допомогою. Разом ми обов’язково знайдемо вихід", - зазначає директор ТОВ Юлія Кузьменко.

Для укладання графіку погашення заборгованості необхідно звернутися безпосередньо до компанії.

"Це ви можете зробити в одній з точок контакту, або в одному з центрів обслуговування клієнтів, про місцезнаходження яких можна дізнатися за посиланням https://dpgaszbut.104.ua/ru/contacts/id/kontakti-16340", - інформують у компанії.

Документи, необхідні для подання заяви на погашення заборгованості:

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