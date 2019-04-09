"Днепропетровскгаз Сбыт" получает только 2% от цены на газ для населения

С марта клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" получают прозрачные данные об использовании средств, уплаченных ими за газ. Информация об этом содержится в новых счетах за газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что теперь в счетах за потребленный газ указано, как распределяются платежи за газ. Из установленной Кабинетом Министров цены газа 8,55 гривен за куб. м. ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" получает лишь 18,7 копеек, или 2,19%. Еще 8% получает газораспределительная компания, а все остальные – почти 90% - поступает на счета группы компаний "Нафтогаз" - оптового поставщика НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" за услуги транспортировки газа по магистральным сетям.

"Несмотря на то, что с 2015 года цена на газ увеличивалась 4 раза, государство не пересмотрела тарифы для ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", которое организует и обеспечивает весь комплекс услуг по поставке газа клиентам. Это сбор средств за поставленный газ, ведение учета расчетов в разрезе каждого потребителя, организация работы Контакт-центра и центров обслуживания, печать и доставка счетов за газ, а также обеспечение функционирования онлайн-сервисов, а также Личного кабинета потребителя. Другого источника доходов, кроме данной торговой надбавки, компания не имеет", - говорит директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

По словам пресс-службы, с 1 января 2019 года в Украине введена монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новому порядку, бюджетные средства субсидий зачисляются на учетные записи потребителей в "Ощадбанке". Далее банк рассчитывается за субсидіанта с поставщиками коммунальных услуг, в том числе и за потребленный природный газ.

"При внедрении нововведения, "Ощадбанк" планирует удерживать с ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" 0,7% комиссионного вознаграждения от общей суммы перечисленных средств субсидий. Однако предприятие не имеет источников для оплаты этой комиссии, о чем направило соответствующее письмо в Кабинет министров Украины. Поэтому для исправления данной ситуации необходимо определиться с адекватным размером и источником финансирования банковской комиссии", - говорится в сообщении.