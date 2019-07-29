"Днепропетровскгаз Сбыт": долг за газ потребителей вырос в 1,3 раза

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Неплатежи за газ выросли из-за подорожания газа и сокращения количества субсидиантов

По состоянию на 1 июля клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" задолжали за потребленный газ 2,7 млрд гривен. Это в 1,3 раза больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Неплатежи за газ жителей Днепропетровской области выросли из-за подорожания газа в отопительном сезоне, а также сокращения количества субсидиантов.

"В последнем отопительном периоде государственную помощь на оплату расходов за газ в Днепропетровской области получали 20% клиентов "Днепропетровскгаз Сбыт". Это в 2 раза меньше, чем в предыдущем отопительном периоде - тогда субсидию получали 42%. Такое сокращение произошло не из-за улучшения материального положения клиентов компании, а из-за строгих правил получения госпомощи, так как правительство усилило требования к предоставлению субсидий. В дополнение, с осени 2018 и в течение всего отопительного периода цена газа была высокой - 8,55 гривен за куб. м", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в случае наличия непогашенной задолженности поставка газа будет прекращена. И первый шаг к этому - это письменные сообщения должникам, которые отправляет ООО "Днепропетровскгаз Сбыт".

"Мы продолжаем активную работу с потребителями-должниками. С начала года компания разослала почти 115 тыс. письменных сообщений клиентам-должникам о прекращении поставок газа. По сравнению с 2018 годом эта цифра выросла вдвое. В случае непогашения долга после получения сообщения, ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" прекращает поставки, инициирует отключение и взыскивает долг в судебном порядке", - отметила директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

В пресс-службе подчеркнули, что накопление долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильную поставку газа для потребителей Днепропетровской области. Из-за низкого уровня расчетов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" не имеет возможности своевременно рассчитаться с государственным поставщиком НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный населением газ.

"В случае возникновения трудности с погашением задолженности, компания советует потребителям не усугублять ситуацию и обратиться к ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" с заявлением о составлении графика погашения задолженности или в органы соцзащиты по предоставлению субсидии. Для реструктуризации долга клиент должен предоставить ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" справки, подтверждающие неплатежеспособность, но окончательное решение о предоставлении реструктуризации будет принимать ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", - говорится в сообщении.