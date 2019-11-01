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"Днепропетровскгаз Сбыт": 36% клиентов решают газовые вопросы онлайн

Новости » Энергетика     01.11.2019 - 14:00
"Днепропетровскгаз Сбыт": 36% клиентов решают газовые вопросы онлайн
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В конце прошлого года был разработан Личный кабинет "Бизнес онлайн" для коммерческих клиентов

В Днепропетровской области с начала года на 16% увеличилось количество пользователей Личного кабинета на сайте 104.ua. Его преимущества оценили уже около 500 тыс. клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Благодаря Личному кабинету жители Днепропетровской области могут заплатить за потребленный газ, передать показания счетчика, посмотреть историю своих расчетов, загрузить счет, узнать цену природного газа или обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, а также записаться на прием к руководителям газовой компании. С 15 октября участники акции "Моя энергонезависимость" через Личный кабинет имеют возможность управлять своим запасом газа.

"Популярность сервиса постоянно растет. Ежемесячно количество пользователей Личного кабинета в Днепропетровской области увеличивается на 5 - 10 тысяч. Тем самым они значительно экономят свое время, ведь им не приходится стоять в очередях или специально ехать в центр обслуживания клиентов. Личный кабинет — это доступный и наиболее информативный инструмент онлайн-коммуникации клиентов с компанией, с высоким уровнем защиты персональных данных", - рассказывает директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

В пресс-службе отметили, что для владельцев нескольких лицевых счетов разработан паблик-аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение для iPhone 104 Mobile Light.

"В конце прошлого года был разработан Личный кабинет "Бизнес онлайн" для коммерческих клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт". Воспользоваться услугами кабинета на сайте 104.ua могут юридические или физические лица предприниматели (небытового потребления), у которых есть действующий договор на поставку газа с ООО "Днепропетровскгаз Сбыт". Использование системы "Бизнес онлайн" позволяет коммерческим потребителям получать счета за газ, акты приема-передачи, акты сверок и просматривать историю платежей", - говорится в сообщении.

На подготовку к отопительному сезону "Черновцыгаз" направил более 3 млн гривен Почти 100 тыс. потребителей "Черниговгаза" пользуются Личным кабинетом
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