"Дніпропетровськгаз Збут": 36% клієнтів вирішують газові питання онлайн

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Наприкінці минулого року був розроблений Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів

У Дніпропетровській області з початку року на 16% збільшилася кількість користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua. Його переваги оцінили вже близько 500 тис. клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Завдяки Особистому кабінету жителі Дніпропетровської області можуть заплатити за спожитий газ, передати показання лічильника, подивитися історію своїх розрахунків, завантажити рахунок, дізнатися ціну природного газу або звернутися до фахівців газової компанії з питанням, а також записатися на прийом до керівників газової компанії. З 15 жовтня учасники акції "Моя незалежність" через Особистий кабінет мають можливість керувати своїм запасом газу.

"Популярність сервісу постійно зростає. Щомісяця кількість користувачів Особистого кабінету в Дніпропетровській області збільшується на 5 - 10 тисяч. Тим самим вони значно економлять свій час, адже їм не доводиться стояти в чергах або спеціально їхати в центр обслуговування клієнтів. Особистий кабінет — це найбільш доступний і інформативний інструмент онлайн-комунікації клієнтів з компанією, з високим рівнем захисту персональних даних", - розповідає директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Соболь Тетяна.

У прес-службі зазначили, що для кількох власників особових рахунків розроблений паблік-аккаунт 7104ua в Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile і мобільний додаток для iPhone 104 Mobile Light.

"Наприкінці минулого року був розроблений Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут". Скористатися послугами кабінету на сайті 104.ua можуть юридичні або фізичні особи підприємці (небытового споживання), у яких є діючий договір на постачання газу з ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут". Використання системи "Бізнес онлайн" дозволяє комерційним споживачам отримувати рахунки за газ, акти прийому-передачі, акти звірок і переглядати історію платежів", - йдеться в повідомленні.