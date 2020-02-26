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"Днепропетровскгаз Сбыт": 15 тыс. должников получили предупреждения об отключении

Новости » Энергетика     26.02.2020 - 19:18
"Днепропетровскгаз Сбыт": 15 тыс. должников получили предупреждения об отключении
Иллюстративное фото (УНИАН)

Всего за 2019 год от системы газоснабжения отключили более чем 9,5 тыс. неплательщиков

По состоянию на 1 февраля 2020 клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" задолжали за газ 2,68 млрд гривен. Это на 20% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В этом отопительном сезоне расходы потребителей на голубое топливо значительно уменьшились. На это есть несколько причин, в частности: удешевление энергоносителя и теплая зима. А также системная работа с неплательщиками. С начала года "Днепропетровскгаз Сбыт" разослал письменные предупреждения о прекращении газоснабжения для 15,8 тыс. должников. Большинство из них - это те, кто получает субсидию или льготы на оплату газа", - говорится в сообщении.

В прошлом году государственную помощь монетизировали, поэтому платежи за газ начисляются в полном объеме. По словам пресс-службы, получатели государственной помощи тратят средства не по целевому назначению и накапливают долги.

"Согласно правилам доставки газа, если после получения письменного предупреждения долг остается неоплаченным, поставщик газа направляет газораспределительной компании поручения об отключении. Для восстановления газоснабжения потребитель должен оплатить услуги по отключению, подключению и сумму долга", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что только в январе газораспределительные компании Днепропетровской области получили поручение прекратить подачу голубого топлива для 4,7 тыс. клиентов. Они задолжали более 12,6 млн гривен. Всего за 2019 год от системы газоснабжения отключили более чем 9,5 тыс. неплательщиков.

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