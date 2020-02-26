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"Дніпропетровськгаз Збут": 15 тис. боржників отримали попередження про відключення

Новини » Енергетика     26.02.2020 - 19:18
"Дніпропетровськгаз Збут": 15 тис. боржників отримали попередження про відключення
Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього за 2019 рік від системи газопостачання відключили більш ніж 9,5 тис. неплатників

Станом на 1 лютого 2020 клієнти ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" заборгували за газ 2,68 млрд гривень. Це на 20% менше, ніж у минулому році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В цьому опалювальному сезоні витрати споживачів на блакитне паливо значно зменшилися. На це є кілька причин, зокрема: здешевлення газу і тепла зима. А також системна робота з неплатниками. З початку року "Дніпропетровськгаз Збут" розіслав письмові попередження про припинення газопостачання для 15,8 тис. боржників. Більшість з них - це ті, хто отримує субсидію або пільги на оплату газу", - йдеться в повідомленні.

У минулому році державну допомогу монетизували, тому платежі за газ нараховуються у повному обсязі. За словами прес-служби, одержувачі державної допомоги витрачають кошти не за цільовим призначенням та накопичують борги.

"Згідно з правилами доставки газу, якщо після отримання письмового попередження борг залишається неоплаченим, постачальник газу направляє газорозподільній компанії доручення про відключення. Для відновлення газопостачання споживач повинен оплатити послуги з відключення, підключення і суму боргу", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі відзначили, що тільки в січні газорозподільні компанії Дніпропетровської області отримали доручення припинити подачу блакитного палива для 4,7 тис. клієнтів. Вони заборгували понад 12,6 млн гривень. Всього за 2019 рік від системи газопостачання відключили більш ніж 9,5 тис. неплатників.

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