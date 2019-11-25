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"Днепропетровскгаз Сбыт": 140 тыс. потребителей получают монетизированные льготы

Новости » Энергетика     25.11.2019 - 16:30
"Днепропетровскгаз Сбыт": 140 тыс. потребителей получают монетизированные льготы
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Справочная информация о сумме льгот будет указана в счетах за газ начиная с ноября

С 1 октября для 140 тыс. потребителей газа Днепропетровской области изменился порядок предоставления государственных льгот. Отныне средства государственной помощи получают льготники, а не компании, предоставляющие коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаз Сбыта".

С октября средства за льготы потребители газа получают двумя способами: либо наличными на руки, или безналично в "Ощадбанке". Поэтому в дальнейшем платеж за потребленный природный газ начисляется им в полном объеме без учета льготной скидки.

"На сегодняшний день почти 94% льготников ТОВ "Днепропетровскгаз Сбыт" получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". Сумму льготы в оплате за газ за них перечисляет AT "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением и не удерживает комиссию за эту операцию. Остальные платежи за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, еще 6% льготников получают помощь наличными, согласно заявлениям, которые они подали в УТСЗН до 15 октября. Такие льготники должны самостоятельно и полностью рассчитаться за потребленный газ. Для этого они выбирают удобный банк, отделение почты или платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссий, которую устанавливает выбраное финансовое учреждение или сервис.

"И льготы, и субсидии, как правило, покрывают только часть платежа. То есть часть платежа оплачивает государство в виде льготы или субсидии, часть платежа оплачивает собственно потребитель. Поэтому льготник, который получает средства наличными, должен самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льготы, которую он получил в наличном виде", - говорит директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Справочная информация о сумме льгот будет указана в счетах за газ начиная с ноября (потребители получат их в декабре). За предоставление и расчет льгот отвечают органы соцзащиты - УТСЗН.

Со своей стороны ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" напоминает о том, что в случае возникновения задолженности на сумму более 340 гривен органы соцзащиты должны прекратить начисления субсидии.

С начала года потребление газа в Днепре сократилось на 13% За 2019 год АДС "Криворожгаза" выезжала к потребителям более 9,5 тыс. раз
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