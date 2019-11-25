"Дніпропетровськгаз Збут": 140 тис. споживачів отримують монетизовані пільги

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Довідкова інформація про суми пільг буде вказана у рахунках за газ, починаючи з листопада

З 1 жовтня для 140 тис. споживачів газу Дніпропетровської області змінився порядок надання державних пільг. Відтепер кошти державної допомоги отримують пільговики, а не компанії, що надають комунальні послуги. Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгаз Збуту".

З жовтня кошти за пільги споживачі газу отримують двома способами: або готівкою на руки, або безготівково в "Ощадбанку". Тому надалі платіж за спожитий природний газ нараховується їм у повному обсязі без обліку пільгової знижки.

"На сьогоднішній день майже 94% пільговиків ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в "Ощадбанку". Суму пільги в оплаті за газ за них перераховує AT "Ощадбанк". При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням і не утримує комісію за цю операцію. Інші платежі за газ, як і раніше, такі пільговики оплачують самостійно", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, ще 6% пільговиків отримують допомогу готівкою, відповідно до заяв, які вони подали до УПСЗН до 15 жовтня. Такі пільговики повинні самостійно і повністю розрахуватися за спожитий газ. Для цього вони вибирають зручний банк, відділення пошти або платіжну систему. Витрати на проведення такого платежу залежать від комісій, яку встановлює обрана фінансова установа або сервіс.

"Пільги та субсидії, як правило, покривають лише частину платежу. Тобто частина платежу оплачує держава у вигляді пільги або субсидії, частина платежу сплачує власне споживач. Тому пільговик, який отримує кошти готівкою, повинен самостійно забезпечити оплату комунальних послуг з урахуванням розміру пільги, яку він отримав у готівковому вигляді", - говорить директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь.

Довідкова інформація про суми пільг буде вказана у рахунках за газ, починаючи з листопада (споживачі отримають їх у грудні). За надання та розрахунок пільг відповідають органи соцзахисту - УПСЗН.

Зі свого боку ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" нагадує про те, що в разі виникнення заборгованості на суму понад 340 гривень органи соцзахисту повинні припинити нарахування субсидії.