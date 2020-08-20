"Днепропетровскгаз" провел испытания газораспределительной системы альтернативным энергоресурсом

Испытания газовых сетей (kmu.gov.ua)

Статические исследования проводятся в рамках EU Hydrogen Strategy

На специально подготовленном участке системы газоснабжения АО "Днепропетровскгаз" провел статические испытания газовых сетей, при которых была достигнута 99% концентрация водорода.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Полученные в ходе эксперимента данные позволят специалистам и научному сообществу оценить возможность доставки новых видов энергии по газораспределительным системам. Статические исследования проводятся в рамках EU Hydrogen Strategy, к которой присоединилась Региональная газовая компания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для испытаний водородом специалистами АО "Днепропетровскгаз" был построен закрытый участок газовой системы, который был заполнен водородом. Он полностью повторяет материалы и степень износа действующей газораспределительной системы.

"Сначала сети полигона были наполненя инертным газом, а затем заполнены водородом. Герметичность системы контролируется датчиками давления в ключевых местах по установленному графику с архивацией показателей. Высокая концентрация водорода в системе позволяет получить уникальную информацию о поведении различных материалов газопроводов и оборудования", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, для анализа данных компания заручились поддержкой ведущих исследовательских центров.

"Данный проект интересен с точки зрения экологичности и безопасности. Ведь при сгорании метана выделяется углекислый и угарный газ, эти выбросы опасны для экологии и для человека в быту. При сжигании водорода выделяется пар, который является безвредным для атмосферы и человека. Кроме того, теплотворная способность водорода в 4-5 раз больше, чем газа, соответственно распределение 1 куб. м водорода приравнивается к распределению 5 куб. м метана. Таким образом, мы снизим нагрузку на газораспределительные сети и сможем провести реновацию", - говорит главный инженер Новомосковского отделения Сергей Малый.

Также в пресс-службе отметили, что аналогичные испытания на тест-площадках уже проведены в Житомирской и Ивано-Франковской областях, на очереди - Волынская, Харьковская области.

"Проект позволит выяснить, можно ли украинскими газораспределительным сетями транспортировать чистые виды энергии. К ним относится "зеленый" водород, который производят с помощью электроэнергии из возобновляемых источников энергии. В Европе эта технология известна как Power-to-Gas. В странах Евросоюза стартовали уже более десятка проектов Power-to-Gas: Великобритании, Франции, Дании, Германии и Нидерландах", - говорится в сообщении.