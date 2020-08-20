"Дніпропетровськгаз" провів випробування газорозподільної системи альтернативним енергоресурсом

Випробування газових мереж (kmu.gov.ua)

Статичні дослідження проводяться в рамках EU Strategy Hydrogen

На спеціально підготовленій ділянці системи газопостачання АТ "Дніпропетровськгаз" провів статичні випробування газових мереж, при яких була досягнута 99% концентрація водню.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Отримані в ході експерименту дані дозволять фахівцям і науковому співтовариству оцінити можливість доставки нових видів енергії по газорозподільних системах. Статичні дослідження проводяться в рамках EU Hydrogen Strategy, до якої приєдналася Регіональна газова компанія", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для випробувань воднем фахівцями АТ "Дніпропетровськгаз" бла побудована закрита ділянка газової системи, яка була заповнена воднем. Вона повністю повторює матеріали і ступінь зносу діючої газорозподільної системи.

"Спочатку мережі полігону були наполненя інертним газом, а потім заповнені воднем. Герметичність системи контролюється датчиками тиску в ключових місцях за встановленим графіком з архівацією показників. Висока концентрація водню в системі дозволяє отримати унікальну інформацію про поведінку різних матеріалів газопроводів та обладнання", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, для аналізу даних компанія заручилися підтримкою провідних дослідницьких центрів.

"Цей проект цікавий з точки зору екологічності та безпеки. Адже при згорянні метану виділяється вуглекислий і чадний газ, ці викиди небезпечні для екології і для людини в побуті. При спалюванні водню виділяється пар, який є нешкідливим для атмосфери і людини. Крім того, теплотворна здатність водню в 4-5 разів більше, ніж газу, відповідно розподіл 1 куб. м водню прирівнюється до розподілу 5 куб. м метану. Таким чином, ми зменшимо навантаження на газорозподільні мережі і зможемо провести реновацію", - говорить головний інженер Новомосковського відділення Сергій Малий.

Також у прес-службі зазначили, що аналогічні випробування на тест-майданчиках вже проведені в Житомирській і Івано-Франківській областях, на черзі - Волинська, Харківська області.

"Проект дозволить з'ясувати, чи можна українськими газорозподільними мережами транспортувати чисті види енергії. До них відноситься "зелений" водень, який виробляють за допомогою електроенергії з поновлюваних джерел енергії. В Європі ця технологія відома як Power-to-Gas. У країнах Євросоюзу стартували вже більше десятка проектів Power-to-Gas: Великобританії, Франції, Данії, Німеччині та Нідерландах", - йдеться в повідомленні.