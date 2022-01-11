"Днепропетровскгаз" в прошлом году установил 127 новых ШГРП

"Такое оборудование обеспечивает бесперебойное и безаварийное распределение голубого топлива почти 9 тысячам клиентов Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что новые газорегуляторные пункты соответствуют всем стандартам качества. Они оснащены надежными итальянскими регуляторами и современной автоматикой, благодаря чему давление газа круглосуточно стабильно. Кроме того, это оборудование укомплектовано специальными фильтрами, очищающими газ перед подачей потребителям.

"Заботясь о комфорте и безопасности своих клиентов, АО "Днепропетровскгаз" активно модернизирует газовые сети и оборудование на них. Новые ШГРП производства RGC Production имеют многоступенчатую защиту, минимизируют утечки газа и аварийные ситуации. В целом в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Днепропетровщины составили почти 24 млн гривен", – отметил технический директор АО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

Современные шкафные газорегуляторные пункты установлены в Новомосковском, Каменском, Павлоградском, Никопольском, Покровском районах области. Больше всего ШГРП установлено в Никопольском районе.

"Плановая замена ШГРП является составной частью программы по модернизации и редизайну газораспределительной системы компании. Основным же источником финансирования таких работ является тариф на распределение газа. Поэтому "Днепропетровскгаз" призывает своих клиентов вовремя оплачивать услуги по доставке газа, ведь это гарантирует содержание газораспределительных сетей и оборудование на них в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.