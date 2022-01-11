"Дніпропетровськгаз" минулого року встановив 127 нових ШГРП

"Таке обладнання забезпечує безперебійний і безаварійний розподіл блакитного палива майже 9 тисячам клієнтів Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що нові газорегуляторні пункти відповідають всім стандартам якості. Вони оснащені надійними італійськими регуляторами і сучасною автоматикою, завдяки чому тиск газу цілодобово стабільний. Крім того, це обладнання укомплектовано спеціальними фільтрами, що очищають газ перед подачею споживачам.

"Піклуючись про комфорт і безпеку своїх клієнтів, АТ "Дніпропетровськгаз" активно модернізує газові мережі та обладнання на них. Нові ШГРП виробництва RGC Production мають багатоступінчастий захист, мінімізують витоку газу і аварійні ситуації. В цілому в 2021 році інвестиції в газорозподільні мережі Дніпропетровщини склали майже 24 млн гривень", – зазначив технічний директор АТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

Сучасні шафові газорегуляторні пункти встановлені в Новомосковському, Кам'янському, Павлоградському, Нікопольському, Покровському районах області. Найбільше ШГРП встановлено в Нікопольському районі.

"Планова заміна ШГРП є складовою частиною програми з модернізації та редизайну газорозподільної системи Компанії. Основним же джерелом фінансування таких робіт є тариф на розподіл газу. Тому "Дніпропетровськгаз" закликає своїх клієнтів вчасно оплачувати послуги з доставки газу, адже це гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них в належному стані", - йдеться в повідомленні.