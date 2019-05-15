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"Днепропетровскгаз": потребители газа должны позаботиться о собственной безопасности

Новости » Энергетика    15.05.2019 - 15:45
"Днепропетровскгаз": потребители газа должны позаботиться о собственной безопасности
Иллюстративное фото (УНИАН)

На сегодня рыночная стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей составляет 40-60 гривен на одну квартиру в месяц

На май 2019 года на территории лицензированной деятельности ПАО "Днепропетровскгаз" уже подписано 178 976 актов балансового разграничения на обслуживание внутридомовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 1 мая 2019 владельцы, балансодержатели могут самостоятельно выбрать себе подрядчика, который будет осуществлять обслуживание газовых приборов и элементов системы газоснабжения дома. С принятием ряда законодательных актов, а именно Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", Приказа Министерства энергетики и угольной промышленности № 250 от 10 мая 2018 года, Приказом Минэнерго № 190 от 27 июля 2018 года, Кодекса газораспределительных систем такая услуга стала рыночной.

"Города Покров и Марганец, что в Днепропетровской области - образцовые в этом вопросе. По инициативе городских властей и руководства ПАО "Днепропетровскгаз" в Марганце подписано 221 (100%) актов разграничения, а в Покрове - 292 (93%) ", - говорит главный инженер ПАО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

В пресс-службе отметили, что на сегодня рыночная стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей составляет 40-60 гривен на одну квартиру в месяц. В услуги технического обслуживания домовых сетей входят обслуживание отключающих устройств, проверка плотности соединений, испытания на плотность сетей, технический осмотр вводного газопровода и прочее.

"Сейчас наблюдается сопротивление со стороны активистов, выступающих против подписания актов балансового и эксплуатационного разграничения с газораспределительными предприятиями. Такие действия (ОСМД, местной власти, владельцев недвижимости) объясняются попыткой уйти от ответственности за состояние сетей в доме и желанием получать деньги сожителей на содержание управителей и их деятельности", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния, что может привести к аварийным ситуациям.

В компании ПАО "Днепропетровскгаз" надеются, что к началу отопительного сезона в регионе будет заключено 100% договоров на техническое обслуживание внутридомовых сетей и безопасность газоснабжения будет осуществляться на постоянной основе.

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