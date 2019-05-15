"Дніпропетровськгаз": споживачі газу повинні подбати про власну безпеку

Ілюстративне фото (УНІАН)

На сьогодні ринкова вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж становить 40-60 гривень на одну квартиру в місяць

На травень 2019 року на території ліцензованої діяльності ПАТ "Дніпропетровськгаз" вже підписано 178 976 актів балансового розмежування на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

З 1 травня 2019 власники, балансоутримувачі можуть самостійно вибрати собі підрядника, який буде здійснювати обслуговування газових приладів і елементів системи газопостачання будинку. З прийняттям низки законодавчих актів, а саме Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10 травня 2018 року, Наказом Міненерго № 190 від 27 липня 2018 року, Кодексу газорозподільних систем така послуга стала ринковою.

"Міста Покров і Марганець, що в Дніпропетровській області - головні в цьому питанні. За ініціативи міської влади та керівництва ПАТ "Дніпропетровськгаз" в Марганці підписано 221 (100%) актів розмежування, а в Покриві - 292 (93%) ", - говорить головний інженер ПАТ "Дніпропетровськгаз" Олександр Макаренко.

У прес-службі відзначили, що на сьогодні ринкова вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж становить 40-60 гривень на одну квартиру в місяць. В послуги з технічного обслуговування будинкових мереж входять обслуговування вимикаючих пристроїв, перевірка щільності з'єднань, випробування на щільність мереж, технічний огляд ввідного газопроводу та інше.

"Зараз спостерігається опір з боку активістів, які виступають проти підписання актів балансового та експлуатаційного розмежування з газорозподільними підприємствами. Такі дії (ОСББ, місцевої влади, власників нерухомості) пояснюються намаганням уникнути відповідальності за стан мереж в будинку і бажанням отримувати гроші співмешканців на утримання управителів і їх діяльності", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану, що може призвести до аварійних ситуацій.

В компанії ПАТ "Дніпропетровськгаз" сподіваються, що до початку опалювального сезону в регіоні буде укладено 100% договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та безпеку газопостачання буде здійснюватися на постійній основі.