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"Дніпропетровськгаз" зазнав збитків більш ніж 1,5 млн грн через дії шахраїв

Новини » Енергетика    17.07.2019 - 12:26
"Дніпропетровськгаз" зазнав збитків більш ніж 1,5 млн грн через дії шахраїв
Ілюстративне фото (dtek.com)

Лічильники дозволяли істотно знизити споживання блакитного палива

Правоохоронці Дніпропетровської області спільно з співробітниками служби економічної безпеки АТ "Дніпропетровськгаз" викрили групу шахраїв, які продавали перероблені лічильники газу. Зараз сума збитків газорозподільної компанії оцінюється більш ніж в 1,5 млн гривень, проте в ході розслідування вона може збільшитися. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В результаті обшуку представники правоохоронних органів вилучили у фігурантів справи велику кількість нових і перероблених газових лічильників, пломби, магніти. Злочинна схема була організована за такими напрямками діяльності: приховане втручання в роботу газових лічильників (встановлення у внутрішній конструкції лічильників газу магнітів) і незаконна заміна / встановлення пломб на лічильниках газу.

"Шахраї продавали перероблені лічильники в мережі інтернет з доставкою в будь-яку точку України поштою. Модифіковані прилади обліку відправляли разом з інструкцією по використанню. В даний час АТ "Дніпропетровськгаз" проводить роботу по встановленню всіх осіб, які купували і використовували дані лічильники і пристрої, а це і побутові споживачі, і великі компанії", - йдеться в повідомленні.

У разі підтвердження фактів несанкционованного споживання газу недобросовісні споживачі повинні будуть відшкодувати збитки, задані Оператору ГРМ. Розмір таких нарахувань для побутових споживачів може коливатися від 3,5 до 500 тис. гривень, а для промислових споживачів перевищувати 1 млн гривень.

"Крадіжки природного газу обходиться в десятки разів дорожче, ніж його законне споживання. Розрахунок суми завданих збитків здійснюється відповідно до вимог Кодексу ГРС і залежить від конкретного виду порушення. Сума донарахувань за неврахований спожитий газ залежить від розміру опалювальної площі та встановленого газового обладнання. Крім суми збитків, порушник повинен придбати новий лічильник за свій рахунок і оплатити всі послуги з припинення та відновлення газопостачання", - говорить начальник відділу економічної безпеки АТ "Дніпропетровськгаз" Вадим Топорков.

У прес-службі зазначили, що завдяки впровадженню системи добового балансування, яка введена в Україні з 1 березня 2019 року, стало можливим виявлення незаконного споживання з точністю до сектору. Фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" щодня проводять аналітику споживання палива і у випадку необгрунтованого падіння обсягів споживання можуть виявити недобросовісного споживача.

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