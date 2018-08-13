"Днепропетровскгаз" полностью готов к переходу на суточную балансировку газа с 1 октября

Суточная балансировка упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа

АО "Укртрансгаз" обвинил ПАО "Днепропетровскгаз" в предоставлении некорректной информации касающейся EIC-кодов потребителей газа. Начиная с ноября 2017 ПАО "Днепропетровскгаз" регулярно предоставляет Оператору ГТС актуальную информацию о EIC-кодах потребителей. На каждое такое сообщение ПАО "Днепропетровскгаз" получает соответствующее подтверждение от "Укртрансгаза". Поэтому компания считает эти обвинения со стороны "Укртрансгаза" безосновательными и надуманными с целью снять с себя ответственность за несвоевременный переход на суточную балансировку. Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

С ноября 2017 ПАО "Днепропетровскгаз" регулярно передает оператору ГТС базу данных EIC-кодов всех потребителей и точек коммерческого учета. EIC -код (Energy Identification Code) - это код по которому все участники рынка могут идентифицировать потребителя газа, его параметры и точки коммерческого учета. На базе этих данных Оператор ГТС создает информационную платформу для обмена данными по объемам потребления газа между участниками рынка.

21 марта 2018 ПАО "Днепропетровскгаз" в очередной раз направил в АО "Укртрансгаз" актуальную базу данных EIC-кодов всех потребителей и точек коммерческого учета. Поскольку цифровая подпись подписавшего базы данных EIC-кодов на тот момент не совпадала с цифровой подписью руководителя, который подписал соглашение с АО "Укртрансгаз", в базу данных EIC-кодов были добавлены заверенные надлежащим образом копии документов в подтверждение полномочий подписанта (приказ о назначении, и доверенность). 22 марта 2018 ПАО "Днепропетровскгаз" получило от АО "Укртрансгаз" электронное сообщение об обработке направленного файла: "Файл обработано, ошибок не найдено".

"С целью поддержания в актуальном состоянии базы данных EIC-кодов ПАО "Днепропетровскгаз" направлял Оператору ГТС обновленные базы данных EIC-кодов в июле и в августе 2018 года, но отчетов об обработке присланных файлов от АО "Укртрансгаз" не поступало, - говорит коммерческий директор ПАО "Днепропетровскгаз" Виталий Косенко. - Надеемся, что это не связано с проверкой "Уктрансгаза" регулятором и наложением на него штрафа в связи со срывом введения суточной балансировки с 1 августа 2018".

В пресс-службе отметили, что ПАО "Днепропетровскгаз" полностью поддерживает и готов к внедрению суточной балансировки рынка, ведь благодаря ежедневной балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершение месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.