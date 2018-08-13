"Дніпропетровськгаз" повністю готовий до переходу на добове балансування газу з 1 жовтня

Добове балансування спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу

АТ "Укртрансгаз" звинуватив ПАТ "Дніпропетровськгаз" в наданні некоректної інформації, що стосується EIC-кодів споживачів газу. Починаючи з листопада 2017 ПАТ "Дніпропетровськгаз" регулярно надає Оператору ГТС актуальну інформацію про EIC-кодах споживачів. На кожне таке повідомлення ПАТ "Дніпропетровськгаз" отримує відповідне підтвердження від "Укртрансгазу". Тому компанія вважає ці звинувачення з боку "Укртрансгазу" безпідставними і надуманими з метою зняти з себе відповідальність за несвоєчасний перехід на добове балансування. Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

З листопада 2017 ПАТ "Дніпропетровськгаз" регулярно передає оператору ГТС базу даних EIC-кодів всіх споживачів і точок комерційного обліку. EIC -код (Energy Identification Code) - код за яким всі учасники ринку можуть ідентифікувати споживача газу, його параметри та точки комерційного обліку. На базі цих даних Оператор ГТС створює інформаційну платформу для обміну даними щодо обсягів споживання газу між учасниками ринку.

21 березня 2018 ПАТ "Дніпропетровськгаз" в черговий раз направив в АТ "Укртрансгаз" актуальну базу даних EIC-кодів всіх споживачів і точок комерційного обліку. Оскільки цифровий підпис того, хто підписав бази даних EIC-кодів на той момент не збігалася з підписом керівника, який підписав угоду з АТ "Укртрансгаз", в базу даних EIC-кодів були додані завірені належним чином копії документів в підтвердження повноважень підписанта (наказ про призначення, довіреність). 22 березня 2018 ПАТ "Дніпропетровськгаз" отримало від АТ "Укртрансгаз" електронне повідомлення про обробку спрямованого файлу: Файл оброблено, помилок не знайдено".

"З метою підтримки в актуальному стані бази даних EIC-кодів ПАТ "Дніпропетровськгаз" направляв Оператору ГТС оновлені бази даних EIC-кодів в липні і в серпні 2018 року, але звітів про обробку надісланих файлів від АТ "Укртрансгаз" не надходило, - говорить комерційний директор ПАТ "Дніпропетровськгаз" Віталій Косенко - Сподіваємося, що це не пов'язано з перевіркою "Укртрансгаза" регулятором і накладенням на нього штрафу у зв'язку зі зривом введення добового балансування з 1 серпня 2018".

У прес-службі зазначили, що ПАТ "Дніпропетровськгаз" повністю підтримує і готовий до впровадження добового балансування ринку, адже завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожен день, а не чекати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.