"Днепропетровскгаз" открыл новое 104.ua Клиентское пространство в Верхнеднепровске

В г. Верхнеднепровск Каменского района открыли центр обслуживания потребителей газа – 104.ua Клиентское пространство. Получить необходимые услуги и консультации в нем смогут не только 30 тысяч семей города, но и все жители Днепропетровской области - клиенты АО "Днепропетровскгаз".

"104.ua Клиентское пространство обустроен в формате открытого пространства "open space": имеет удобное зонирование и оборудован современной компьютерной техникой. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который контролирует предоставление услуги на каждом этапе, от индивидуального подбора газового оборудования до выполнения заказанных работ под ключ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что менеджеры 104.ua Клиентского пространства будут предоставлять профессиональные консультации потребителям относительно расчетов, регистрации в онлайн-сервисах, присоединение к системе газоснабжения, разработки проектной и технической документации, реконструкции систем газоснабжения, технического обслуживания домовых газовых сетей и приборов.

"Это уже девятнадцатое 104.ua Клиентское пространство в Днепропетровской области с комфортными условиями для обслуживания потребителей газа. В таких точках контакта клиенты могут не только получить профессиональные консультации по любым газовым вопросам, но и выбрать новое газовое оборудование, смарт-модемы, сигнализаторы газа от известных европейских и украинских производителей", - отмечает начальник Днепропетровского управления клиентского сервиса Ирина Манько.

По словам пресс-службы, сейчас в Днепропетровской области работает уже 19 104.ua Клиентских пространств в таких населенных пунктах как: Днепр, Кривой Рог, Каменское, Никополь, Павлоград, Новомосковск, Пятихатки, Желтые Воды, Апостолово, Синельниково, Соленое, Магдалиновка, Царичанка, Покров и Верхнеднепровск. Новое Клиентское пространство в г. Верхнеднепровск будет работать с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00, по адресу: ул. Днепровская, 39б.