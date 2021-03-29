"Днепропетровскгаз" открыл Клиентское пространство для жителей Ингулецкого района

В Ингулецком районе Кривого Рога для почти 28 тысяч потребителей природного газа открыл свои двери современный центр обслуживания 104.ua Клиентское пространство. Теперь клиенты компании могут получить в одном месте весь спектр услуг по распределению газа, присоединению к сетям и даже приобрести газовое оборудование.

"Специалисты Клиентского пространства 104ua консультируют потребителей по расчетам, регистрации в онлайн-сервисах, присоединению к системе газоснабжения и помогают выбрать газовое оборудование. Для тех потребителей, которые хотят газифицировать дом или предприятие и стремятся оптимизировать затраты и время, в АО "Днепропетровскгаз" разработали комплексную услугу присоединения "под ключ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, услуга предусматривает одновременное выполнение проектирования, строительно-монтажных работ наружных и внутренних сетей, пуск газа, подбор и установку оборудования.

"Заказать услугу "под ключ" можно и в новом Клиентском пространстве, который открылся в Ингулецком районе. Для этого нужно обратиться с заявлением к Персональному менеджеру и предоставить необходимый пакет документов. Именно он в дальнейшем будет контролировать все этапы подключения и даже поможет подобрать газовое оборудование от котлов и счетчиков до сигнализаторов загазованности и модемов дистанционной передачи показаний узла учета", - говорит начальник Днепропетровского управления клиентского сервиса Ирина Манько.

В пресс-службе отметили, что в Днепропетровской области в целом работает уже 17 клиентских пространств 104.ua в городах: Днепр, Кривой Рог, Каменское, Никополь, Павлоград, Новомосковск, Пятихатки, Желтые Воды, Апостолово, Синельниково, Соленое, Магдалиновка, Царичанка. Клиентское пространство в Ингулецком районе Кривого Рога работает с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00. по адресу: ул. Победы, 32.