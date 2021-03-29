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"Дніпропетровськгаз" відкрив Клієнтський простір для мешканців Інгулецького району

Новость на русском → Дніпропетровська область, Понеділок 29 березня 2021 17:46
"Дніпропетровськгаз" відкрив Клієнтський простір для мешканців Інгулецького району Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

В Інгулецькому районі Кривого Рогу для майже 28 тисяч споживачів природного газу відкрив свої двері сучасний центр обслуговування 104.ua Клієнтський простір. Тепер клієнти компанії можуть отримати в одному місці весь спектр послуг з розподілу газу, приєднання до мереж та навіть придбати газове обладнання.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Дніпропетровськгаз".

"Фахівці Клієнтського простору 104ua консультують споживачів з розрахунками, реєстрації в онлайн-сервісах, приєднання до системи газопостачання і допомагають вибрати газове обладнання. Для тих споживачів, які хочуть газифікувати будинок чи підприємство і прагнуть оптимізувати витрати і час, в АТ "Дніпропетровськгаз" розробили комплексну послугу приєднання "під ключ", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, послуга передбачає одночасне виконання проектування, будівельно-монтажних робіт зовнішніх і внутрішніх мереж, пуск газу, підбір та встановлення обладнання.

"Замовити послугу "під ключ" можна і в новому Клієнтському просторі, який відкрився в Інгулецькому районі. Для цього потрібно звернутися із заявою до Персонального менеджера та надати необхідний пакет документів. Саме він надалі буде контролювати всі етапи підключення і навіть допоможе підібрати газове обладнання котлів і лічильників до сигналізаторів загазованості та модемів дистанційної передачі показів вузла обліку", - каже начальник Дніпропетровського управління клієнтського сервісу Ірина Манько.

У прес-службі відзначили, що в Дніпропетровській області в цілому працює вже 17 клієнтських просторів 104.ua у містах: Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Павлоград, Новомосковськ, П'ятихатки, Жовті Води, Апостолове, Синельникове, Солоне, Магдалинівка, Царичанка. Клієнтський простір в Інгулецькому районі Кривого Рогу працює з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 17.00. за адресою: вул. Перемоги, 32.

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